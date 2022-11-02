Eğlence dolu anların yaşandığı sahnede Ceza İnfaz Kurumu’ndan gelen kadın hastalar, Barış ve Aras için şarkı söylüyor. Neşeli ve heyecan dolu bir bölüm izleyicileri bekliyor!

İşte Hayat Bugün’ün 3. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

HAYAT BUGÜN’ÜN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Gizem’in hamile olduğunu ve baba olacağını öğrenen Barış, kanser tedavisi ile ilgili bir karar vermek zorundadır. Ceza İnfaz bölümünün açılışı hastanedeki tüm doktorları derinden etkiler. Açılışa gelen dekan Kemal Kuyucu’nun Barış’a bir sürprizi vardır! Hastaneye bağış yapmak için gelen cemiyetin ünlü ismi Güldal Sipahi’nin, Ceza İnfaz kurumundan gelen hastalarla karşılaşmasıyla işler iyice karışır. Derin ve Aras aralarındaki ilişkiyi düzeltmeye çalışırken Aras, büyük bir şok yaşar. Öte yandan Ali Haydar ve Andaç çok nadir görünen Cotard sendromlu bir hastayı tedavi etmeye çalışırlar.

‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Hayat Bugün’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!