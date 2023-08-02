GERÇEK KİMLİĞİNİ SAKLIYOR

Youtube'da 30 bini aşkın takipçiye sahip olan Toko'nun videoları 2 milyondan fazla izlendi. Geçen sene verdiği röportajda "Özellikle iş arkadaşlarımın hobilerimi bilmesini istemiyorum. Köpek olmak istememin tuhaf olduğunu düşünürler. Bu yüzden yüzümü de gösteremem. Ailem ve arkadaşlarım hayvan olduğumu öğrenince çok şaşırdı" dedi.