'Hayalimdeki Şapka Atölyesi' Arter'de

Arter’in güncel sergilerinden seçilen farklı yapıtlar aracılığıyla çağdaş sanatta yorumlama ve üretim süreçlerinin keşfedilmesini amaçlayan atölyeler, 14 Nisan Perşembe “Hayalimdeki Şapka Atölyesi”, 28 Nisan Perşembe ise “Özgün Baskı Atölyesi” başlıklarıyla düzenlenecek.
Her yaştan katılımcının yaratıcı süreçleri deneyimlemelerini amaçlayan Arter Öğrenme Programı’nın sergiler etrafında şekillenen etkinlikleri, hem çevrimiçi hem de fiziksel ortamda düzenleniyor. Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleriyle ağırlayan Arter’de, yetişkin katılımcılar için sanatçı Güneş Terkol yürütücülüğünde düzenlenen Perşembe Atölyeleri de yeniden başlıyor. Eserler üzerine bir sohbetle başlayan atölye çalışmaları, çeşitli üretim yöntemleri ve malzemelerin sunduğu imkânların araştırılmasıyla devam ediyor.
14 Nisan 2022 Perşembe günü saat 14:00’te Arter’de gerçekleşecek “Hayalimdeki Şapka Atölyesi”nin içeriği, Anni Rapinoja’nın OyunBu sergisi kapsamında sergilenen Bayan Yeryüzü’nün Şapkası başlıklı eserinden yola çıkıyor. Ana malzemesi kamış olan bu şapkayı merkezine alan atölye çalışması, insan ile doğa arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Atölye kapsamında, Arter’de devam eden OyunBu sergisini gezen ve şehir hayatında doğa farkındalığı üzerine sohbet eden katılımcılar, ardından kendi şapkalarını tasarlayacaklar.
28 Nisan 2022 Perşembe günü 14:00’te Arter’de gerçekleşecek “Özgün Baskı Atölyesi”nin içeriği ise Karl Horst Hödicke’nin OyunBu sergisi kapsamında sergilenen Fil Nerede başlıklı eserinden yola çıkıyor. Hödicke’nin izleyiciyi resimde gizlenen figürleri ve nesneleri bulmaya davet eden yapıtından esinlenen atölye kapsamında OyunBu sergisini gezen katılımcılar, ardından linol baskı çalışması gerçekleştirecekler. Baskı kalıplarını hazırlarken resimlerde gizlenen figürleri ve nesneleri hayal ederek yeniden üretecekler.
Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelerin biletleri Arter’den temin edilebilir; 0212 708 58 01 numaralı telefondan veya biletler@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!