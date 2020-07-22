'Hayaletler' Venedik'te

Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metraj filmi 'Hayaletler', dünya prömiyerini eylülde gerçekleştirilecek olan 77'nci Venedik Film Festivali'nde yapacak

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Azra Deniz Okyay'ın senaristi ve yönetmeni, Dilek Aydın'ın yapımcısı olduğu 'Hayaletler' , festivalin Uluslararası Eleştirmenler Haftası Bölümü'nde ' Aslanı Ödülü' için yarışacak. Başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir'in paylaştığı 'Hayaletler' tüm Türkiye’de saatlerce süren elektrik kesintisinin olduğu tek bir günde geçiyor ve o günü İstanbul'un Sucular Mahallesi'nde yaşananları dört farklı karakterin birbirine geçen hikâyesi üzerinden anlatıyor.



2017'de Selanik Film Festivali'nin Crossroads platformunda 'En İyi Senaryo' ve Jüri Ödülü'nü kazanan 'Hayaletler', bu yıl da, İstanbul Film Festivali'nde Köprüde Buluşmalar'a seçilmiş, Katar merkezli Doha Film Enstitüsü'nün ilk ya da ikinci film projelerine verdiği destek programında post prodüksiyon fonunun sahibi olmuştu.