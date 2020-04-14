Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre Kapadokya'yı 18 Mart tarihine kadar 54 bin 382 yerli ve yabancı turist ziyaret etmesinin ardından bölge 19 Mart tarihinden itibaren boş kaldı. Kapadokya bölgesini Nisan 2019 tarihinde ise 360 bin 46 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.