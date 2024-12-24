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        Haberler Dünya Hawaii'deki Kilauea Yanardağında patlama meydana geldi | Dış Haberler

        Hawaii'deki Kilauea Yanardağında patlama meydana geldi

        Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü lavlar 80 metre yüksekliğe ulaşırken, volkanik gaz ve kül bulutlarının oluştuğu açıklandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:40
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          ABD'nin Hawaii adasında bulunan ve dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Kilauea Yanardağı bir kez daha harekete geçti

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          Hawaii Volkan Gözlemevi’nden yapılan açıklamaya göre, yerel saat ile 02.00 dolaylarında Kilauea Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

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          Yanardağın püskürttüğü lavlar 80 metre yüksekliğe ulaşırken, volkanik gaz ve kül bulutlarının oluştuğu açıklandı.

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          Patlamanın, 2007 yılından bu yana halka kapalı olan bir milli parkın sınırları içinde yaşanması olası bir faciayı önledi.

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          1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem haricinde düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağı, son olarak haziran ve eylül aylarında harekete geçmişti. Kilauea Yanardağı’nda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar ise 700'den fazla evi yok etmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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