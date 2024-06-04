Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda meydana gelen patlama havadan görüntülendi
Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde meydana gelen patlama havadan görüntülendi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) Hawaii Yanardağ Gözlemevinden aldığı bilgilere göre, Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkında bulunan Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde meydana gelen patlama havadan görüntülendi.
Yanardağın püskürttüğü lavların metrelerce uzağa yayıldığı ifade edildi. Patlama bölgesinin yakınında çok sayıda zemin çatlağı oluştuğu ifade edildi.
Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor. Kilauea Yanardağı, en son Eylül 2023'te faaliyete geçmişti. Yanardağın zirve kraterinde, 7 Haziran 2023'te patlama meydana gelmiş, 21 Haziran'da ise faaliyeti durmuştu.