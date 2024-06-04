Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda meydana gelen patlama havadan görüntülendi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) Hawaii Yanardağ Gözlemevinden aldığı bilgilere göre, Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkında bulunan Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde meydana gelen patlama havadan görüntülendi.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor. Kilauea Yanardağı, en son Eylül 2023'te faaliyete geçmişti. Yanardağın zirve kraterinde, 7 Haziran 2023'te patlama meydana gelmiş, 21 Haziran'da ise faaliyeti durmuştu.