Havvanur Kethüda, Dünya şampiyonu!

Trabzonspor formasıyla mücadele eden Havvanur Kethüde, 1-10 Mart 2025 tarihleri arasında Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Dünya Boks Birliği Şampiyonası’nda finalde Kazak rakibi Sabina Zhaksylyk’i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

+81 kg kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör, aldığı bu sonuçla kariyerine bir dünya şampiyonluğu daha eklerken, turnuva sonunda "En İyi Kadın Boksör" ödülüne layık görüldü.

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