Beta keroten bileşenli antioksidan içermesi açısından havuç oldukça faydalı bir sebzedir. İçerdiği mineral ve vitaminler sayesinde bir çok hastalığı önlemede ve bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili oluyor.

Havucun faydaları nelerdir?

Havuca turuncu rengini veren beta keroten, vücuda alındığı zaman A Vitaminine dönüşür. A Vitamini içeren en fazla içeren sebzedir. Bu sayede oksidatif strese karşı korunmaya fayda sağlamaktadır.

İçerdiği beta keroten sayesinde kansere karşı korunma sağlıyor. Beta karoten açısından zengin bir beslenme akciğer, kolon ve prostat kanserini önlemede yardımcı oluyor.

Bir araştırma sonucunda havuç suyunda bulunan bioaktif kimyasallar, miyeloid ve lenfoid lösemide kansere yol açan hücre büyümesini de baskı oluşturarak engelliyor. Mesane kanseri riskini azaltmak için de öneriliyor.

Haftada 2 yada fazla havuç tüketmek glokom hastalığını önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca havuçtan alınan beta keroten A vitaminine dönüştüğünde gözleri ışığa karşı ayarlamayı koruyor ve göz kuruluğunu önlüyor.

1 adet orta boy havuç sağlıklı bir sindirim sistemi için oldukça gerekli. Günlük besin lifini karşılıyor ve bu sayede sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Ve kan şekerini düzenlemeye de etki ediyor. Diyet için de oldukça etkili bir sebze.

Havucun içindeki potasyum; beyin fonksiyonlarının, kalp sağlığının ve kas krampları için gerekli olan mineral. Potasyum ayrıca kortizon ve adrenalin gibi stres hormonlarını dengeliyor stres ve kaygı seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor.

Havuçta, bağışıklık sisteminin çalışması için gerekli olan vitaminler ve mineraller mevcut olması nedeniyle oldukça etkili bir şekilde fayda sağlamaktadır. Ve bu sayede sistemin güçlenmesi açısından da etkili olmaktadır.

Havucun antioksidan özelliği ile koruyucu etkisi sayesinde cildi serbest radikallere karşı koruma sağlayarak yaşlanmasına engel olmaktadır. Düzenli havuç yemek, cildi; güneşin zararlı etkilerinden de korur.

Havucun diğer faydaları nedir?

Ağızdaki bakterileri temizler ve diş sağlığını korur.

Alkali elementleri ile kanın temizlenmesini sağlar.

Asit alkali dengesinin korunmasını sağlar.

Düzenli tüketilmesiyle mide ülserine karşı korur.

İçerdiği yüksek potasyum sayesinde tansiyonu yükselten sodyumu dengelemeye yardımcı olur.

İçerdiği besin lifi, kötü kolesterolü (LDL) düşürür ve iyi kolesterolü (HDL) yükseltir.

Cildin yaşlanmasını geciktirir.

Havucun içerdiği vitaminler ve mineraller; A, C, E, K, Niasin, B6 vitaminler ve Potasyum, çinko, manganez, bakır magnezyum, fosfor, demir, sodyum, folat ve kalsiyum mineralleridir.

61 Gram havucun kalori ve besin değeri; 25 kalori, 0,6 gram protein, 1,7 gr besin lifi, 2,9 gr şeker bulunmaktadır.

Ayıca omega3 ve omega6 yağ asitleri içermektedir.

Çok fazla havuç tüketmek cildin içerdiği renk pigmentleri nedeniyle sararmasına ve kabızlık, şişkinlik gibi sıkıntılar oluşmasına neden olabilir.