Havuç suyu kürü yapımı: havuç suyu neye iyi gelir, faydaları ve yararları nedir?

Havucun faydaların yanında havuç suyu da adeta bir şifa kaynağıdır. Göz için iyi bir şifa kaynağı cilt için ise iltihap gidericidir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize ve vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur. Havuç suyu faydaları nelerdir? Havuç suyu nasıl yapılır? Havuç suyu kürü nasıl yapılır? Havuç suyu yararları ve havuç suyu faydaları nelerdir? Havuç suyu neye iyi gelir? Havuç suyu cilde faydaları… İşte, merak edilen detaylar.

Havuç Suyu Faydaları Nelerdir?

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Vitamin ve besin değerleriyle dolu havuç suyu, sağlık yönünden şifa kaynağıdır. İşte, havuç suyunun faydaları:

REKLAM Lif Açısından Zengin Oldukça iyi bir lif kaynağı olan havuç, vücudunuzun lif ihtiyacının %40- %50'sini karşılamanıza yardımcı olur. Lif, sindirim sistemi sağlığı için olmazsa olmazdır. Ayrıca kabızlığı önler. Bağışıklığı Güçlendirir Beta karoten içeren besinler tükettiğiniz zaman vücut bunları zamanla A vitaminine dönüştürür. Bu besinlerden biri de havuçtur. Ayrıca C vitamini açısından da oldukça zengindir. Güçlü bir bağışıklık sizi soğuk algınlığına ve öksürüğe karşı korur.

Güzel Bir Cilde Sahip Olmayı Destekler Havuç, cildinizi hasardan koruyabilecek iki antioksidan olan beta-karoten ve C vitamini içerir. Ayrıca temiz ve parlak bir cilde sahip olmanıza yardımcı olan A vitamini de içermektedir. Diyabet Hastaları İçin İyidir REKLAM Az miktarda havuç suyu içmek kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Kalp Sağlığını Destekler İyi bir potasyum kaynağı olan havuç, sodyumu dengelemeye ve kalp sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Gözlerinizi Korur Yapılan bir araştırmaya göre havuç suyunun makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) riskini azaltmaya yardımcı olabilen provitamin A içermektedir. Havuç Suyu Nasıl Yapılır? Havuç Suyu Tarifi Malzemeler: 4 büyük havuç

1 limon (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Yarım su bardağı su Yapılışı: Havuçları iyice yıkayınız ve kabuklarını soyunuz.

Dilimlere ayırınız.

Bu dilimleri katı meyve sıkacağına ya da blendera ekleyiniz.

Dilerseniz limon suyu ve bal da ekleyebilirsiniz. Tatlı bir içecek için bal tercihiniz olabilir.

Yarım su bardağı suyu ekleyin, böylelikle havuçlar daha kolay sıkılacaktır.

Katı meyve sıkacağı ya da blendera çalıştırın, havuçların iyice sıkıldığından emin olun.

Suyu bir bardağa süzün ve tüm parçacıkları ayırmak için bir süzgeç kullanın.

Buzdolabında soğutarak soğuk bir içecek olarak servis yapabilirsiniz. Havuç Suyu Kürü Nasıl Yapılır? REKLAM Malzemeler: 5 ya da 6 adet havuç

Tercihen 1 limon suyu

Tercihen 1 çay kaşığı zencefil Havuç Suyu Kürü Tarifi: Havuçları iyice yıkadıktan sonra soyacak ya da bıçak yardımıyla tıraşlayın.

Tıraşlama işlemi sonrası havucu küp küp keserek blenderden geçirin. Dilerseniz robot yardımıyla da suyunu sıkabilirsiniz.

Ardından havuç suyunun içerisine limon ve zencefil ekleyin. Dilerseniz bir miktar daha suyla inceltebilirsiniz.

Hazırlanan bu kürü akşam yemeklerden sonra tüketebilirsiniz. Havuç Suyu Yararları Göz sağlığını korur.

Yüksek antioksidan kaynağı (özellikle karotenoidler/beta-karoten)

Kalp hastalığı ve felç riskini azaltır.

Kansere karşı koruma sağlar.

Ağız sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Cilt sağlığını ve yara iyileşmesini artırır.

Beyin sağlığını ve bilişsel işlevi korur.

Sindirim sağlığını destekler.

Diyabetin kontrolüne yardımcı olabilir.

Kemik sağlığını korur.

Sağlıklı kilo yönetimine yardımcı olur. Havuç Suyu Faydaları

REKLAM Havuç bol miktarda karoten içermektedir. Bu sebeple de güçlü bir antioksidan kapasitesine sahiptir. Yapılan araştırmalar ß-karotenin kanser önlemede etkili olduğunu açığa çıkarmıştır. Ayrıca bol miktarda havuç tüketen erkeklerin prostat kanserine yakalanma riski daha azdır. Düzenli bir tüketimle kadınların meme kanserine yakalanma riskini düşürür. Akciğer kanserini önlemede de faydalıdır. Sağlıklı akciğerler için sigaranın bırakılması ve düzenli olarak havuç tüketilmesi gerekir. A vitamini ve potasyum kalp sağlığı için oldukça mühimdir. Havucun diğer faydaları ise göz sağlığı, bağışıklık ve cilt üzerinedir.

Havuç suyu, içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirebilir, cildin genç görünümünü korumasını sağlayabilir. Aynı zamanda sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığın önüne geçer. Düşük kalorili olması ve tokluk hissi sağlaması sebebiyle kilo kontrolündeki baş aktörlerden biridir. Havuç suyunun bu faydaları, düzenli tüketildiğinde genel sağlık ve yaşam kalitesini artırabilir. Havuç Suyu Neye İyi Gelir? Havuç suyunun bir dizi faydası bulunmaktadır. Havuç suyu göz sağlığı sorunlarına, bağışıklık sistemi zayıflığına, cilt sorunlarına ve sindirim problemlerine iyi gelmektedir. Tüm bu durumlar için iyileştirici özelliğe sahiptir.

Havuç Suyu Cilde Faydaları İçeriğindeki A vitamini sayesinde ciltte meydana gelen enformasyonları iyileştirir.

Düzenli tüketimi cildi güneş ışınlarına karşı korur.

Sivilce oluşumunun önüne geçer ve izlerin geçmesine katkı sağlar.

Kolajen üretimini arttırmaktadır, bu sebeple ciltteki kırışıklıkları azaltır ve yeni kırışıkların oluşumunu engeller.

Cilde parlak bir görünüm kazandırır.