Havrita uygulaması nedir ve ne anlama geliyor? Başıboş Köpek Haritası Havrita kapatılıyor mu?

"Havrita uygulaması nedir, kapatılacak mı?" soruları yanıtını arıyor. Özellikle hayvanseverler tarafından tepki toplayan uygulama köpeklerin yerlerini işaretleyerek yer tespiti yapıyor. İşte Havrita uygulaması hakkında merak edilenler...

HAVRİTA NEDİR, NE DEMEK? Başıboş Köpek Sorunu Platformu tarafından kurulan Başıboş Köpek Haritası 'Havrita', sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini tek tek gösteren bir uygulamadır. Havrita uygulaması ile mahallelerinde köpek gören insanlar, hayvanların fotoğraflarını çekerek paylaşıyor.

HAVRİTA BAŞIBOŞ KÖPEK HARİTASI İLE NE YAPILIYOR? Harita üzerinde köpeklerin yerlerini işaretleyen Havrita uygulaması tartışmaları devam ediyor. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Gülsaniye Ekmekçi uygulamanın kapatılması gerektiğini vurgulayarak "Antalya Muratpaşa’da çok sayıda işaretleme yapıldı. Ardından parkta 8 - 10 köpek zehirlendi. Uygulamanın tamamen kapatılması gerekiyor. Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Hayvan Hakları Komisyonu olarak dava açmak için karar aldık" açıklamalarında bulundu.