Esra Nehir enehir@haberturk.com

Savunma sanayiinde önemli işlere imza atan HAVELSAN, askeri ve sivil alanda yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. O projeleri anlatan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, yurt dışından beyin göçü aldıklarını da söyledi.

HAVELSAN Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda, gündeme ve savunma sanayisine yönelik çalışmalarına yönelik değerlendirmeler yapan Nacar, şirketin yaklaşık 25 yıllık tecrübeyle simülatörler alanında önemli birikme sahip olduğunu söyledi.

Gelecek dönemde hayata geçireceği projeleri anlatan Nacar, Deniz Kuvvetleri için geliştirilen "ORSA" hakkında şu bilgileri verdi:

"ORSA HAVELSAN'IN UFKUNU AÇACAK"

"İçinde, büyük veriden yapay zekaya kadar bütün 'cloud' teknolojilerine kadar kullanıldığı, Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacına hitaben geliştirilecek bir proje. Bu konuda da biz önemli yol almaya başladık. Henüz projelendirme aşamasında bu ama HAVELSAN’ın ve sektörün ufkunu açacak bir proje."

5G'DE PANDEMİ RÖTARI

Uçtan uca yerli 5g projesine gelince... Nacar, projenin pandemi nedeni ile gecikmeli tamamlanacağını belirterek şu bilgileri verdi:

"5G projesinin takvimi, normalde bu yıl sonu itibariyle tamamlanacaktı, pandemi nedeniyle mart 2021'e sarkmış oldu. Savunma sanayi, güvenlik konularında 'görev kritik' sistemlerde bunun kullanımını yaygınlaştırmak gibi bir hedefi var HAVELSAN’ın."

HAVELSAN'IN 'DİYALOG'UNA YOĞUN TALEP

Ve pandemi sürecinde artan uzaktan çalışma ve eğitim modeli... HAVELSAN, Zoom'a alternatif olarak "Diyalog"u geliştirmişti. 130'dan fazla talebin geldiği Diyalog, 51 kurum ve kuruluş tarafından kullanılıyor.