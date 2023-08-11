Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu! - Son dakika haberler

        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!

        Trabzon'da görevli polis memuru 40 yaşındaki Hüseyin Uğurlu, yıllık izninde geldiği memleketi Osmaniye'de, komşu balkondan havaya ateş açınca uyardığı A.K. tarafından vurularak öldürüldü. A.K., evinde av tüfeği ve baltayla yakalanıp, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Osmaniye'de olay, saat 09.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8006'ncı Sokak'ta meydana geldi. Trabzon'da görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu (40), iznini geçirmek için geldiği memleketinde, ailesinin evindeyken, komşu balkondan A.K., havaya tüfekle ateş açtı.

        ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ

        Şehit edilen polis memuru Hüseyin Uğurlu 40 yaşındaydı.
        Şehit edilen polis memuru Hüseyin Uğurlu 40 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre Uğurlu, balkona çıkıp A.K.´yi uyardı. Şüpheli ateş etmeye devam edince Uğurlu ile aralarında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sokağa taştı.

        POLİS MEMURUNU OMZUNDAN VURDU

        Sokağa inen Uğurlu´yu A.K. av tüfeğiyle omzundan vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ADANA'YA SEVK EDİLDİ

        Sağlık ekibinin müdahale ettiği Uğurlu, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Uğurlu, durumu ağır olduğu için ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

        KALBİ DURDU KURTARILAMADI

        Ancak Uğurlu'nun kalbi, helikoptere alındığı sırada durdu. Uğurlu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

        ZANLININ MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

        Madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.K., polis ekipleri tarafından evinde av tüfeği ve balta ile yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Girmeyin, balık tutmayın!
        Girmeyin, balık tutmayın!
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Kazadan 15 saat sonra
        Kazadan 15 saat sonra
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Koşa koşa denize...
        Koşa koşa denize...
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Isparta'da dünür dehşeti: 4 ölü!
        Isparta'da dünür dehşeti: 4 ölü!
        Akıma kapılmasınlar diye...
        Akıma kapılmasınlar diye...
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi
        Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi
        Muhteşem ikili
        Muhteşem ikili
        Habertürk Anasayfa