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Lastik üreticisi Goodyear, geliştirdiği havasız lastik (NPT) ve lastik düzeneğiyle, Jacksonville Ulaştırma Dairesi (JTA) ile iş birliğiyle şehir içinde otonom ulaşımı desteklediğini duyurdu.

Goodyear ve Local Motors tarafından son üç yıldır Goodyear test tesisleri ve başka platformlarda test edilen havasız lastikli ve otonom teknolojiye sahip Olli minibüs modelinin yük, hız ve dayanıklılık gibi birçok performans hedefine ulaşmayı başardığı açıklandı.

Verilen bilgiye göre, Goodyear 2019’da havasız lastik uygulamalarını karayolu testleri üzerinde yoğunlaştırırken, Local Motors ile iş birliğini artırmaya başladı. Bu test sürecinin havasız lastikler hakkında daha fazla bilgi sağlamasıyla birlikte, havasız lastiklerin sürdürülebilir, bakım gerektirmeyen ve daha dayanıklı ürün seçenekleri sunabileceği belirtildi.

Jacksonville Ulaştırma Dairesi’nden deneyime dayalı veriler toplayacak olan Goodyear ve Local Motors'un, sürüş konforu, gürültü ve başka değişkenler hakkında bilgi edinmeye çalışacağı kaydedildi.

Goodyear havasız lastik programı üst düzey yöneticisi Michael Rachita, konu ile ilgili olarak, "Hareketlilik gelişimini sürdürürken, lastiklerin hareket etme biçimimizi dönüştürebileceğini ve alternatif havasız tasarımların özellikle yeni ortaya çıkan otonom ulaşım bağlamında ideal çözüm olacağını düşünüyoruz. Hareketliliği geliştirmenin yollarını aradığımızı ve önümüzdeki on yılın sonuna kadar tamamen sürdürülebilir ve bakım gerektirmeyen lastikleri piyasaya sürmeye hazırlandığımızı göz önünde bulundurduğumuzda, bu durum önemli bir dönüm noktası niteliğinde" dedi.