Havada yakalamaya çalıştı
Erzincan'ın Çağlayan beldesinde havadaki 'drone'u yakalamaya çalışan Bulut isimli Kangal cinsi köpek gülümsetti
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Görüntü almak için bir gazeteci tarafından uçurulan drone Bulut isimli köpeğin tepkisini çekti.
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Drone alçaldığında iki ayakları üzerine kalkıp havaya fırlayan köpek, vatandaşların ilgi odağı oldu.
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Kamerayı sonuna kadar takip eden köpeğin yorulması üzerine gazeteci bulunduğu yerden güvenli bir şekilde drone'u aşağı indirebildi.
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Drone'u gazetecinin elleri arasındayken bile yakından takip eden köpek tebessüm ettirdi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.