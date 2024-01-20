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        Haberler Yaşam Havada yakalamaya çalıştı

        Havada yakalamaya çalıştı

        Erzincan'ın Çağlayan beldesinde havadaki 'drone'u yakalamaya çalışan Bulut isimli Kangal cinsi köpek gülümsetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:24
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          Görüntü almak için bir gazeteci tarafından uçurulan drone Bulut isimli köpeğin tepkisini çekti.

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          Drone alçaldığında iki ayakları üzerine kalkıp havaya fırlayan köpek, vatandaşların ilgi odağı oldu.

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          Kamerayı sonuna kadar takip eden köpeğin yorulması üzerine gazeteci bulunduğu yerden güvenli bir şekilde drone'u aşağı indirebildi.

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          Drone'u gazetecinin elleri arasındayken bile yakından takip eden köpek tebessüm ettirdi.

          *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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