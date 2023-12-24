Havada konfor arayanlar için: Uzun uçuşlarda ihtiyacınız olan seyahat ipuçları

Tatil veya eve dönüş için havaalanına giden her gün binlerce insan vardır. Uçuş türüne bağlı olarak insanların hazırlıkları da değişebilir. Özellikle uzun uçuşlar insanlar için zorlayıcı olabilir. Örneğin ne giymeniz gerektiğinden, koltuğunuzu nasıl daha konforlu hale getirebileceğinize kadar birçok konu aklınızı kurcalayabilir. İşte, uzun uçuşlar hakkında bilmeniz gerekenler…