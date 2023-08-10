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        Haberler İş-Yaşam Havada kademeli tavan fiyat - İş-Yaşam Haberleri

        Havada kademeli tavan fiyat

        Yurtiçi uçuşlarda tavan fiyat uçağın yüzde 85'i için 1.650 TL, yüzde 15'i için 2 bin 500 TL olarak belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 09:23
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        Havada kademeli tavan fiyat
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        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yurtiçi uçuşlarda tavan fiyat uçağın yüzde 85'i için 1.650 TL; yüzde 15'i için 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Böylece 10 yıldır yürürlükte olan tavan fiyat uygulamasında ilk kez 'kademeli' üst sınır getirilmiş oldu.

        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 TL olarak belirlenmişti. Tavan ücret 2014 yılında 309 TL’ye, 2017 yılından ise 352 TL olarak belirlenmiş ve 2019 yılının Ekim ayına kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. 2022 başında 599 lira olan tavan fiyat daha sonra 1.150 liraya revize edilmişti. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.

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        DOLAR BAZINDA 10 YILIN ÖNCESİNİN YÜZDE 55 ALTINDA

        Son alınan kararda iki kademenin ağırlıklı ortalaması alındığında ortalama tavan fiyat 1.777,5 liraya denk geldi. Bugünkü kurla bu rakam 66 dolara denk geliyor.

        2013 yılında tavan fiyat o yılın ortalama kuruyla 149 dolardı. Dolar bazında tavan fiyat 2014'te yapılan TL bazında zamma rağmen 141 dolar oldu. 2017 yılında tavan fiyat 96 dolara geriledi. 2021 yılı genelinde dolar/TL yıl ortalamasına bakıldığında tavan fiyat 56 dolar olsa da kurdaki oynaklık sebebiyle 28 dolara kadar geriledi.

        Bu sebeple 2022 başında tavan fiyata yeni zam gelirken bu zamla beraber dolar bazında tavan 45 dolara çıkmış oldu. 2022 sonuna gelindiğinde ise kurdaki yükseliş sebebiyle tavan yeniden 32 dolara geriledi.

        Bu yılın başında tavan fiyat 1.150 lira yani 61.5 dolar seviyesinde bulunuyordu. Haziran sonuna gelindiğinde ise 46 dolara geriledi.

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