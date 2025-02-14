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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması için başvurular devam ediyor - Teknoloji Haberleri

        Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması için başvurular devam ediyor

        Yapay zeka ve havacılık sektörünün bir araya geldiği, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, ASELSAN ve CEZERİ yürütücülüğünde düzenlenen Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması için başvurular devam ediyor. Yarışma başvuruları 20 Şubat'ta sona eriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:39
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        Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması
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        Yarışma, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretimi konusunda kritik bir rol üstlenerek, ülkemizin teknolojik geleceği ve rekabet gücü açısından büyük bir fırsat sunuyor. Havacılık sektöründe karşılaşılabilecek problemlere yenilikçi çözümler üretmeyi hedefleyen bu prestijli yarışma, aynı zamanda bilgi birikimini artırmak ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla düzenleniyor. Yarışma başvuruları 20 Şubat’ta sona eriyor.

        Türkiye’nin havacılık ve teknoloji alanındaki bağımsızlığını güçlendirmek için büyük bir adım niteliği taşıyan bu yarışma, teknoloji meraklılarını ve genç yetenekleri bir araya getirecek.

        Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması, lise ve üniversite öğrencileri (Lisans, Ön Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Açık Öğretim dahil) ile mezunların takım halinde katılımına açık. En az 2, en fazla 5 kişilik takımlar halinde yarışacak katılımcılar, üç aşamadan oluşan değerlendirme sürecine tabi tutulacak. Yarışmacılar öncelikle Ön Tasarım Raporu (ÖTR) aşamasını tamamlayacak, ardından Çevrim içi Yarışma Simülasyonunda yeteneklerini sergileyecek ve son olarak final sunumlarını gerçekleştirecekler. Yarışmacıların hazırlamaları gereken raporlarla ilgili detaylar, ilerleyen tarihlerde TEKNOFEST’in resmi web sitesi üzerinden duyurulacak.

        KAZANAN TAKIMLARA BÜYÜK ÖDÜLLER

        Yarışmada birinci olan takım 200 bin TL, ikinci olan takım 175 bin TL, üçüncü olan takım ise 150 bin TL ödül kazanacak. Ancak yarışma, ödüllerden çok daha fazlasını sunuyor. Katılımcılar, Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarına teknik geziler düzenleyerek sektörü yakından tanıma fırsatı bulacak. TEKNOFEST süresince farklı alanlardaki uzmanlarla tanışarak geniş bir network oluşturabilecek, kariyer bilgilendirmesi kapsamında uzman mühendislerden meslek yaşamına dair önemli bilgiler edinebilecekler. Ayrıca teknoloji dünyasının liderlerinden ilham alacakları toplantılara katılma fırsatı yakalayacaklar.

        Yarışmada başarılı olan takımlara projeleri için gerekli malzeme desteği sağlanacak, finale kalan ekiplere ulaşım ve konaklama desteği sunulacak. Bunun yanı sıra finalistler, özel olarak düzenlenecek eğitim kampında proje geliştirme eğitimleri alacak ve Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj yapma fırsatına sahip olacaklar. Milli Takımlar Destek Programı kapsamında uluslararası yarışmalara katılım ve destek de bu yarışmanın sunduğu önemli avantajlar arasında yer alıyor.

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