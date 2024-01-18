Havacılığa gönül veren baharatçı iş yerinde uçak maketleri sergiliyor

Bu ilginin kendisinde pilot olma isteği uyandırdığını ifade eden Demirbaş, "Annemler anlatırdı, 3 yaşındayken sorarlarmış 'Atilla büyüyünce ne olacaksın?' Ben de 'Pilot olacağım.' dermişim. Bu hayalle 1967'de İzmir Güzelyalı'daki hava astsubay hazırlama okuluna girdim, 1970'e kadar burada öğrenim gördüm. Bir sene de İzmir Gaziemir'deki branş okulunda hava uçak bakım alanında eğitim aldım" diye konuştu.