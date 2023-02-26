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Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyıları, Isparta'nın güneyi, Muğla ve Antalya çevreleri ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege ile Balıkesir, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

Giriş: 26.02.2023 - 10:06 | Güncelleme: ABONE OL
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde artmaya devam ederek, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Orta Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 16
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu 18
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 20


Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Antalya: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon: Parçalı bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18

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