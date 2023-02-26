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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde artmaya devam ederek, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Orta Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı bulutlu 16

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu 18

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 20



Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18 Adana: Parçalı ve az bulutlu 22Antalya: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı 19Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23Trabzon: Parçalı bulutlu 18Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18