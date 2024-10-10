Hava kirliliği ve küresel ısınma göz için tehdit

REKLAM advertisement1

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya genelinde en az 2.2 milyar insan görme bozukluğu yaşıyor. Bu vakaların en az yarısı, yani yaklaşık 1 milyarı, aslında önlenebilir veya tedavi edilebilir hastalıklardan kaynaklanıyor.

Dünya Görme Günü kapsamında Habertürk'e konuşan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Başak Bostancı, "Örneğin, miyopi, hipermetropi, astigmatizma gibi kırma kusurları, katarakt ve bazı göz enfeksiyonlarına bağlı görme kayıpları erken teşhis ve tedaviyle önlenebilmektedir. Glokom ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi hastalıklar ise tespit edildiklerinde ilerlemenin yavaşlatılması veya durdurulmasıyla kontrol altına alınabilir. Burada önemli olan, düzenli göz muayeneleriyle bu bozuklukların saptanmasıdır. Sağlık gözlerden başlar, bu sebeple onları ihmal etmemek gerekir" dedi.

REKLAM HAVA KİRLİLİĞİ VE KÜRESEL ISINMA, GÖZÜ OLUMSUZ ETKİLİYOR Hava kirliliği ve küresel ısınmanın, göz sağlığını olumsuz etkileyen çevresel faktörler arasında yer aldığını belirten Doç. Dr. Başak Bostancı, "Hava kirliliği göz kuruluğuna, alerjik konjonktivit ve gözde irritasyona yol açabilir. Ayrıca ozon tabakasının incelmesi ve güneşin daha zararlı hale gelen ışınları da göz sağlığını tehdit ediyor. Bu yüzden dışarıdayken güneş gözlüğü kullanmak, düzenli göz muayenesi yaptırmak ve suni gözyaşı kullanmak, gözlerimizi bu dış etkenlerden korumanın önemli yollarıdır" diye konuştu. GÖZ KIRPMAYI UNUTMAYIN Günümüz dijital dünyasında uzun süre ekran başında kalmanın göz sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Doç. Dr. Başak Bostancı, "Biz buna Dijital Ekran Sendromu diyoruz. Göz yorgunluğu, bulanık görme, göz kuruluğu, baş ağrısı hatta boyun ve omuz ağrıları bu sendromun yaygın belirtileri arasında. Ekran başında çok uzun süre kalmak, özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda miyop gelişimini tetikleyebilir. Bu yüzden ekran sürelerinin kontrol edilmesi, göz kırpma alışkanlığının hatırlatılması ve ekran parlaklığının doğru ayarlanması önemli. Herkesin düzenli molalar vermesi de göz sağlığı açısından kritik" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR GÜNDE EN AZ BİR SAAT AÇIK HAVADA VAKİT GEÇİRMELİ Doç. Dr. Bostancı, "Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki çocuklarda yakına bakma süresi uzadıkça, miyopi gelişme riski de artıyor. Bu yüzden, çocuklarımıza mümkün olduğunca açık havada vakit geçirmelerini önermeli, onları doğayla buluşturmalıyız. Günde en az bir saat açık havada, doğal ışık altında vakit geçirmek gözlerin rahatlamasına ve miyop riskinin azalmasına yardımcı olur. Ekran sürelerini sınırlandırmak her yaş grubu için faydalı olacaktır" dedi. REKLAM SAĞLIKLI GÖZLER İÇİN YAPILMASI GEREKENLER • Doğru beslenme: Gözlerimiz vücudumuzun en önemli parçalarından biri, dolayısıyla doğru beslenmek çok önemli. A, C ve E vitaminleri, omega-3 yağ asitleri ve lutein açısından zengin besinler tüketmek göz sağlığını korur. Balık, yeşil yapraklı sebzeler, havuç gibi besinleri soframızdan eksik etmemeliyiz.

• UV korumalı gözlük kullanın: Sadece yazın değil, her mevsim güneşin zararlı UV ışınlarından korunmak için UV filtreli gözlükler kullanın. • Düzenli göz muayenesi: Sağlıklı gözlerin sırrı düzenli kontrollerde saklı. Göz muayeneleri, birçok göz hastalığının erken aşamada fark edilmesini sağlar ve tedavi şansını artırır. • Ekran molaları: Ekrana uzun süre bakmak göz yorgunluğuna sebep olabilir. 20-20-20 kuralını uygulayın: 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 20 feet (6 metre) uzaktaki bir şeye bakarak gözlerinizi dinlendirin.

REKLAM • Göz hijyeni: Makyajla uyumamak, makyaj malzemelerini temiz tutmak ve gözleri ovalamaktan kaçınmak göz sağlığı için önemli. Unutmayın, gözlerimiz hassas! • Yeterince su için: Yeterli göz yaşı üretimi için su içmeyi ihmal etmeyin. Göz kuruluğu pek çok enfeksiyona ve bulanık görmeye zemin hazırlayabilir, bu yüzden suyu dost edinin. • Ekran parlaklığını ayarlayın: Ekran parlaklığı göz yorgunluğunu etkiler. Ekran parlaklığını oda ışığına uygun bir seviyeye getirmek, gözlerinizi rahatlatır.

• Klima önünde çalışmaktan kaçının: Klima veya ısıtıcıların doğrudan gözlere etki etmesi göz kuruluğunu artırabilir, bu yüzden dikkatli olun. Doç. Dr. Başak Bostancı İŞTE GÖZ İÇİN EN FAYDALI BESİNLER Doç. Dr. Bostancı, beslenmenin göz sağlığı için hayati bir öneme sahip olduğunu kaydederek, "A, C, E vitaminleri ve omega-3 yağ asitleri gözlerimizi besler ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltabilir. Balık, yeşil yapraklı sebzeler, havuç, yumurta, fındık ve turunçgiller göz sağlığı için en faydalı besinlerdir. Unutmayalım, ne yersek oyuz! Gözlerimiz de bu besinlerden alacağı vitaminlerle daha sağlıklı kalacaktır" dedi.