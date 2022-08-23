Hava durumu tahmini yanlış çıktı, Meteoroloji Servisi Başkanı kovuldu

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Macaristan Meteoroloji Servisi Başkanı ve birimden üst düzey bir başka yetkili hava durumuna ilişkin yanlış tahminde bulunduğu için kovuldu. BBC'nin haberine göre, ülkede cumartesi günü kutlanacak Aziz Stefen, olağanüstü hava koşulları gerekçe gösterilerek iptal edilmiş ancak hava durumu tahminleri yanlış çıkmıştı.

Macaristan, Aziz Stefen gününü 'Avrupa'nın en büyük havai fişek festivali'ni gerçekleştirerek kutlamayı planlıyordu. Ancak, kutlamalardan 7 saat önce gelen hava tahminleri nedeniyle kutlamalar bir hafta sonraya ertelendi. Hava tahminlerine göre başkent Budapeşte'de gün içerisinde yağmur fırtınası yaşanması bekleniyordu, ancak beklenen olmadı. 40 bin kişi havai fişek kullanımı için görevlendirilmiş, 2 milyondan fazla kişinin kutlamalara katılması bekleniyordu.

BEKLENEN YAĞMUR BUDAPEŞTE'YE YAĞMADI Ulusal Meteoroloji Servisi'nin olağanüstü hava tahminlerine rağmen, Budapeşte'de hava gün içerisinde normaldi ve beklenen yağmur, ülkenin doğusuna yağdı.

"EN DÜŞÜK İHTİMAL" GERÇEKLEŞTİ Yaşanan 'başarısızlığın' ardından, Ulusal Meteoroloji Servisi Başkanı Kornelia Radics ve yardımcısı Gyula Horvath, pazartesi günü ülkenin İnovasyon Bakanı Laszlo Palkovics'in kararıyla kovuldu. Meteoroloji Servisi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada özür diledi ve "en düşük ihtimalin" gerçekleştiğini belirtti. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

