Meteoroloji'den kritik uyarı! Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Yağışın özellikle güney Ege ile Akdeniz'in batısında etkili olması bekleniyor.

Ankara ve İstanbul'un yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de şiddetli sağanak tahmin ediliyor.