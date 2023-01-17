Meteoroloji'den 4 bölge için fırtına uyarısı! 5 il için "turuncu", 14 kent için "sarı" alarm!

Yurdun batısında hayatı olumsuz etkileyen fırtınanın yarın da etkili olacağı öğrenildi. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın Marmara ve Ege'nin yanı sıra Batı Karadeniz ile Batı Anadolu'da vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ için "turuncu" alarm uyarısında bulundu.

Fırtına ve lodos nedeniyle bazı seferlerin aksayabileceği uyarısında bulunulurken soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi.