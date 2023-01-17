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Meteoroloji'den 4 bölge için fırtına uyarısı! 5 il için "turuncu", 14 kent için "sarı" alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yarın Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor. 5 il için "turuncu", 14 kent içinse "sarı" alarm verildi. İşte uyarı verilen illerimiz...

Giriş: 17.01.2023 - 13:59 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den 4 bölge için fırtına uyarısı! 5 il için
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Yurdun batısında hayatı olumsuz etkileyen fırtınanın yarın da etkili olacağı öğrenildi. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın Marmara ve Ege'nin yanı sıra Batı Karadeniz ile Batı Anadolu'da vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

5 KENT İÇİN "TURUNCU" ALARM

Meteoroloji Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ için "turuncu" alarm uyarısında bulundu.

14 İL İÇİN "SARI" ALARM

Öte yandan Aydın, Bilecik, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Uşak, Düzce, Bolu, Eskişehir, İzmir, Manisa ve Yalova içinse "sarı" alarm verdi.

FIRTINA VE LODOSA DİKKAT

Fırtına ve lodos nedeniyle bazı seferlerin aksayabileceği uyarısında bulunulurken soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi.

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