Meteoroloji'den 27-31 Temmuz için uyarı geldi!

İHA

Son dakika haberine göre Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerinin yer aldığı bölgenin kıyı kesiminde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, iç ve kuzey kesimlerde ise mevsim normallerinin yer yer altında seyrediyor.

SICAK HAVA 31 TEMMUZ'A KADAR SÜRÜYOR

İHA'da yer alan habere göre 27 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'dan 31 Temmuz 18.00’a kadar ise sıcaklıklarının iç kesimlerde de artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

Sıcaklıkların 31 Temmuz sonrası kıyı kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.