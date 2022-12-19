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Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli poyraz kendisini hissettirecek. Akşam saatlerinde İç Anadolu Bölgesi'nde de karla karışık yağmur görülecek.

Giriş: 19.12.2022 - 07:47 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu: Son dakika haberi! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı - Güncel haber
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
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Yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Ardahan ve Erzincan çevreleri, Çanakkale ve Kırklareli'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Trakya'nın yüksek kesimleri, Bursa, Bilecik ve Kütahya'nın yüksekleri, Ardahan ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde ülkemizin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece azalacağı ve mevsim normallerine düşeceği, Akdeniz ile Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyıları ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla hafif karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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