Bir bölge için fırtına uyarısı! 2 il için "turuncu" 17 kent için "sarı" alarm!

Hava durumu | Meteoroloji'den 2 il için "turuncu" 17 kent için "sarı" alarm! Hava durumu İstanbul

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, etkisini de öğlen saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.

ETKİSİNİ AKŞAM KAYBEDECEK AA'da yer alan habere göre Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

2 KENT İÇİN "TURUNCU", 17 İL İÇİN "SARI" ALARM Öte yandan yağış bugün de yurt genelinde etkisini gösterecek. Meteoroloji, Ankara, Eskişehir, Burdur, Isparta, Kırşehir, Kütahya, Uşak, Aksaray, Kırıkkale, Adana, Denizli, Hatay, Konya, Kahramanmaraş, Yozgat, Karaman ve Osmaniye içinse "sarı" alarm verdi.

METREKAREYE 100 KG YAĞIŞ UYARISI DHA'da yer alan habere göre Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Antalya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), bugün ilk saatlerden itibaren Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleri Serik, Manavgat ve İbradı'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKININA KARŞI DİKKAT Kuvvetli yağışların Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde 14 Aralık 2022 sabah saatlerinde, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde öğle saatlerinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım düşmesi, kıyı kesimlerde küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Edinilen son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 11, Sağanak yağışlı İSTANBUL: 12, Parçalı bulutlu İZMİR: 17, Parçalı bulutlu MUĞLA: 16, Gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN: 19, Sağanak yağışlı HATAY: 13, Sağanak yağışlı KONYA: 11, Sağanak yağışlı KASTAMONU: 11, Sağanak yağışlı TRABZON: 16, Sağanak yağışlı ERZURUM: 5, Sağanak, yüksek kesimler kar yağışlı KARS: 2, Kar yağışlı DİYARBAKIR: 12, Sağanak yağışlı ŞANLIURFA: 14, Sağanak yağışlı GAZİANTEP: 12, Sağanak yağışlı