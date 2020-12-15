Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Aralık hava durumu son dakika tahmin raporu yayınlandı. Yapılan son dakika tahminlere göre yurdun birçok bölgesinde kar ve yağmurun gün içerisinde etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? "İşte, "Kar ne zaman yağacak?" sorusunun cevabı ile ilgili detaylar...

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale dışında),Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğusu ile İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU İÇİN KAR UYARISI

Yağışların; İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt, Mardin ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi için bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporlarına göre ise önümüzdeki günlerde İstanbul için kar uyarısı bulunmuyor.