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        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada, bugün etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle İstanbulluları uyardı. AKOM verilerine göre, öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, lodosun (güney-batı) şiddetini arttıracağı, akşam saat 21.00'dan itibaren ise kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (40-80km/s) etkili olacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:40
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        AKOM'dan İstanbul için fırtına alarmı!
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        AKOM tarafından, cuma akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle, havayolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri yaşanabileceği ifade edildi.

        BALKANLARDAN SOĞUK HAVA GELİYOR

        AKOM ayrıca hafta sonu itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın İstanbul’da etkili olacağını açıkladı.

        ÖĞLE SAATLERİNDE ŞİDDETİ ARTACAK

        AKOM verilerine göre, öğle saatlerinden itibaren rüzgarın lodosun (güney-batı) şiddetini arttıracağı, akşam saat 21.00’dan itibaren ise kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (40-80km/s) etkili olacağı tahmin ediliyor.

        SICAKLIK 8-10 DERECE DÜŞECEK

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        İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu itibariyle Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Halihazırda 12-15 derece aralığında seyreden sıcaklıkların Cumartesi gününden itibaren 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

        LODOSA DİKKAT: YATMADAN SOBAYI SÖNDÜRÜN

        AKOM ayrıca cuma akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle havayolu ve açık deniz seferlerinde aksamalar, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerinin yaşanabileceği uyarısı yaptı. Bu nedenle yatmadan önce mutlaka sobaların söndürülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

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