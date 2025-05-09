Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle: ANKARA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 27, Parçalı ve az bulutlu BALIKESİR: 30, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 27, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 25, Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ: 33, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 28, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 31, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 27, Parçalı ve az bulutlu BURDUR: 29, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI: 28, Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR: 29, Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 24, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU: 25, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK: 21, Parçalı bulutlu SİNOP: 24, Parçalı bulutlu AMASYA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu SAMSUN: 24, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu ARTVİN: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu ERZURUM: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu REKLAM KARS: 22, Parçalı bulutlu MALATYA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu VAN: 16, Doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DİYARBAKIR: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu GAZİANTEP: 32, Parçalı ve az bulutlu MARDİN: 29, Parçalı ve az bulutlu SİİRT: 29, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 32, Parçalı ve az bulutlu