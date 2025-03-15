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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul | Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek, SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün yurt genelinde yazdan kalma bir gün yaşanacak. 7 bölgemizde de yağış beklenmezken, bazı kentlerimizde sıcaklıklar, 30 dereceyi aşacak. Güneyin beyaz incisi Adana'da, termometreler 32 dereceyle rekoru kıracak. İşte illerimizde tahmin edilen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 07:00 Güncelleme: 15.03.2025 - 08:44
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        Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDA SABAH SAATLERİNDE BUZLANMA

        Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'nin son tahminlerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 27, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 27, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 28, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 30, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 26, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 32, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 26, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 29, Az bulutlu ve açık

        MERSİN: 28, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık

        KONYA: 27, Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR: 24, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 27, Parçalı ve az bulutlu

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        AMASYA: 30, Az bulutlu ve açık

        SİNOP: 23, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 28, Az bulutlu ve açık

        TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık

        ARTVİN: 25, Az bulutlu ve açık

        ERZURUM: 14, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 17, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 27, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 28, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 25, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 28, Az bulutlu ve açık

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