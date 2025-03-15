Hava durumu İstanbul | Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek, SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

Hava durumu İstanbul | Bugün yaz gibi olacak! Bir kentimiz 32 dereceyi görecek, SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 İÇ VE DOĞU KESİMLERDA SABAH SAATLERİNDE BUZLANMA Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının, pazartesi gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'nin son tahminlerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 27, Az bulutlu ve açık İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 27, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 31, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 28, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 25, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık DENİZLİ: 30, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 26, Az bulutlu ve açık ADANA: 32, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 26, Az bulutlu ve açık HATAY: 29, Az bulutlu ve açık MERSİN: 28, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 28, Az bulutlu ve açık KONYA: 27, Az bulutlu ve açık NEVŞEHİR: 24, Az bulutlu ve açık BOLU: 28, Parçalı ve az bulutlu DÜZCE: 31, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 27, Parçalı ve az bulutlu REKLAM AMASYA: 30, Az bulutlu ve açık SİNOP: 23, Parçalı ve az bulutlu SAMSUN: 28, Az bulutlu ve açık TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık ARTVİN: 25, Az bulutlu ve açık ERZURUM: 14, Parçalı ve az bulutlu KARS: 17, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 27, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 28, Az bulutlu ve açık SİİRT: 25, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 28, Az bulutlu ve açık AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş! Haberi Görüntüle