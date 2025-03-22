Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat çevreleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 KARADENİZ'DE YAĞMUR VE KAR VAR Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. REKLAM

HAVA SICAKLIĞI BATIDA YÜKSELİYOR Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

EGE VE AKDENİZ'DE YER YER FIRTINA UYARISI Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. ANKARA: 11, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 13, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 18, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 14, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 17, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 17, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 18, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 18, Parçalı ve az bulutlu ANTALYA: 17, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 18, Parçalı ve az bulutlu MERSİN: 15, Parçalı ve az bulutlu REKLAM ESKİŞEHİR: 13, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 6, Parçalı ve az bulutlu SİVAS: 4, Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı BOLU: 12, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 12, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 12, Parçalı ve çok bulutlu AMASYA: 8, Çok bulutlu ARTVİN: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı SAMSUN: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı TRABZON: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı ERZURUM: -1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KARS: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı MALATYA: 8, Çok bulutlu VAN: 3, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı DİYARBAKIR: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu SİİRT: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve çok bulutlu