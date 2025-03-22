Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurdun batısında az bulutlu ve güneşli, doğusunda ise yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların, yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat çevreleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE YAĞMUR VE KAR VAR
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI BATIDA YÜKSELİYOR
Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
EGE VE AKDENİZ'DE YER YER FIRTINA UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA: 11, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 13, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 18, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 14, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 17, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 17, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 18, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 18, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 17, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 18, Parçalı ve az bulutlu
MERSİN: 15, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 13, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 6, Parçalı ve az bulutlu
SİVAS: 4, Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
BOLU: 12, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 12, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 12, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 8, Çok bulutlu
ARTVİN: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ERZURUM: -1, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 8, Çok bulutlu
VAN: 3, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve çok bulutlu