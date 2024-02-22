Güncel hava durumu: 22 Şubat bugün hava nasıl?
Yurt genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde yağış ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte "İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları ile 22 Şubat Perşembe güncel hava durumu raporu...
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Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve tüm yurtta bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 22 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İşte ülke genelinde hava durumu hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
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22 ŞUBAT PERŞEMBE İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL?
İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Megakentte hava sıcaklığı en düşük 6, en yüksek 10 derece arasında değişecek.
Bugün Ankara'yı çok bulutlu bir hava bekliyor. Başkent soğuk bir gün geçirecek ve termometreler en yüksek 10 dereceyi görürken; en düşük 0 dereceyi gösterecek.
İzmir ise bugün sisli olacak. Kent genelinde hava sıcaklığı 8 ile 16 derece arasında seyredecek.
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TÜRİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin 22 Şubat Perşembe gününe ilişkin yayımladığı hava durumu raporuna göre; bugün pek çok ilde yağmur yağışı olacak. Doğu Anadolu'nun birçok kenti kar yağışının etkisi altına girecek. Ardahan'da hava sıcaklığı -12 dereceye kadar düşerek en soğuk ilimiz olurken; Adana'da ise termometreler 20 dereceye kadar yükselecek.
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