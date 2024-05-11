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        Haberler Gündem Hava durumu haberleri: 11 Mayıs Cumartesi bugün hava nasıl, yağmur var mı? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Meteoroloji uyardı: 11 Mayıs Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

        Türkiye genelinde hava durumu 11 Mayıs Cumartesi günü için önemli değişikliklere işaret ediyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle sürücülerin yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. İşte 11 Mayıs Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 00:32 Güncelleme: 11.05.2024 - 00:32
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        • 1

          Türkiye genelinde hava durumu, 11 Mayıs Cumartesi günü için dikkat çekici değişikliklere sahne olacak. Meteoroloji yetkilileri, yağış konusunda vatandaşları uyarıyor. Özellikle hafta sonu için beklenen yağışlar, sürücüler ve açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktör haline geliyor. İşte güncel hava durumu tahmini...

        • 2

          11 MAYIS CUMARTESİ İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

          Bugün İstanbul'da hava kuvvetli gök gürültülü ve yağmurlu olacak hatta sıcaklıklar da kısmen düşecek çünkü Cumartesi günü mega kent en fazla 17 dereceyi görebilecek.

          Ankara da aynı şekilde kuvvetli gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 12 ile 20 derece arasında değişecek.

          İzmir de gök gürültlü ve sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 15 ile 23 derece arasında değişecek.

        • 3

          11 MAYIS CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Bugün tam anlamıyla 'yağmur günü' olacak. Cumartesi tüm ülkede yağış var; sadece bazı şehirler çok kuvvetli olarak yaşarken, diğer şehirler daha normal bir sağanağa maruz kalacak.

        • 4

          METEOROLOJİDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

          Bugün tüm ülke için meteoroloji 'toz taşınımı' uyarısı veriyor. Alerjisi olanların dikkatli olmasında fayda var. Ayrıca bugün Marmara'da ve Ege'nin bir kısmında saatte 70 kilometre hıza çıkacak kuvvetli rüzgârlar olacak.

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