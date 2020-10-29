Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz ile Aksaray, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Antalya ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı, Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, batı kesimlerde 2-5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVALAR NASIL OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ilk saatlerde Tekirdağ ile İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve kuzeybatı (Karayel),öğle saatlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların ilk saatlerde Tekirdağ ile İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 29 Ekim Perşembe 15 21 79 94 12 4,9 25,9 11,1 16,9 30 Ekim Cuma 14 19 81 96 17 4,7 28,9 11,3 17,2 31 Ekim Cumartesi 10 17 66 81 19 5,6 26,3 11,3 17,4 01 Kasım Pazar 12 16 65 80 16 2,5 24,5 11 17,9 02 Kasım Pazartesi 10 17 58 83 11 0 26,7 10,7 17,1