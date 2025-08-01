İl il hava durumu tahminleri: 1 Ağustos Cuma hava nasıl?
İl il hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı tahmin ediliyor. Özellikle İstanbul'da yağış durumu merak ediliyor. Peki, 1 Ağustos Cuma hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
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1 Ağustos güncel hava durumu araştırmaları günün ilk saatlerinden beri araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu merak ediliyor. Tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor. Peki, 1 Ağustos Cuma bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Trakya'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevreleri, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
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İSTANBUL 23°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu.
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, (Cuma) zamanla parçalı bulutlu.
ANKARA 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu,(Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu.
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