İbrahim Hatipoğlu'ndan Icardi ve Osimhen açıklaması

Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray bugün gerçekten tüm taraftarlara son derece güzel bir maç izlettirdi. Çok net bir galibiyet aldık. Hem Rizespor'u hem hakemi hem de takımımızı tebrik ediyorum. İki haftadır 5 golle kazanıyoruz. Yeni gelen oyuncularımız da çok kısa sürede adapte oldular. 5. yıldızımızı kazanacağımızın ilk sinayalini vermiş oldukç Umarım bu maçtan sonra bu seriyi devam ettiririz."

"AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

"Transfer sürecini sonuna kadar değerlendireceğimiz bir basın toplantısını kısa sürede organize edeceğiz. Burada böyle bir maçtan sonra bunları söylemek doğru olmaz. Çok büyük bir bilgi kirliliği oldu. Biz ihtiyacımız olan yerlere oyuncularımızı aldık. Süreçleri kısa süre içinde sizlerle paylaşacağız."

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FENERBAHÇE MAÇI SÖZLERİ

"Galatasaray-Fenerbahçe maçları her zaman çekişmelere sahne olmuş büyük bir derbi. Önceliğimiz Gaziantep FK maçı. Bu maçı kazandıktan sonra tüm takım Kadıköy'e gidip, galip gelip ligde 6'da 6 yapmak istiyoruz. Kerem'i kutluyorum. Bugün ilk maçında gol atmış. Transferi böyle olması gerekiyormuş."