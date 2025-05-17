Hatice Şendil, tekne pozlarını paylaştı
Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğlu Can ile birlikte çıktığı tekne tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 17.05.2025 - 19:45 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:45
2015 yılından bu yana oyuncu Burak Sağyaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren Hatice Şendil, oğlu Can ile birlikte yazın tadını denizde çıkardı.
REKLAM
Şendil, ailesiyle birlikte çıktığı tekne turundan keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Fotoğraflar: Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ