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        Haberler Magazin Hatice Şendil, tekne pozlarını paylaştı - Magazin haberleri

        Hatice Şendil, tekne pozlarını paylaştı

        Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ve oğlu Can ile birlikte çıktığı tekne tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 19:45 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:45
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        Tekne pozlarını paylaştı
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        2015 yılından bu yana oyuncu Burak Sağyaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren Hatice Şendil, oğlu Can ile birlikte yazın tadını denizde çıkardı.

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        Şendil, ailesiyle birlikte çıktığı tekne turundan keyifli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #burak sağyaşar
        #hatice şendil

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