"KISKANÇ BİR EŞ DEĞİLİM"

Ünlü oyuncu, ayrıca kıskanç bir eş olmadığını belirterek, "Kendini, sınırlarını keşfetmiş, hak görme konusunda kendi sınırını kesin çizmiş bir bireyim. Kıskanma ilkel bir duygu. Gelişmemiş yanı beni rahatsız eder. Tek taraflı değildir. Kıskanma duygusu her yönüyle gelişir. Moliere’in de dediği gibi: Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever." ifadelerini kullanmıştı.