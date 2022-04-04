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Hatice Şendil makyajsız görüntü vermek istemedi

Oyuncu Hatice Şendil ve eşi yapımcı Burak Sağyaşar, dün akşam Etiler'de trafiğe takıldı. Flaşların patlamasıyla bir anda yüzünü gizleyen Şendil, basın mensuplarına makyajsız görüntü vermek istemedi

04.04.2022 - 09:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hatice Şendil (38) ve eşi Burak Sağyaşar (34), oğulları Can ile birlikte önceki akşam otomobilleriyle Etiler'de seyir halindeyken objektiflere yansıdı.

  • Trafiğe takılan ve bir süre beklemek zorunda kalan çiftten Şendil, flaşların patlamasıyla bir anda yüzünü gizledi. Ünlü oyuncu, gazetecilere makyajsız görüntü vermek istemedi.

  • "BİRAZ YORGUNUZ"

    Durgun halleriyle dikkat çeken çifte, "Efendim durgun gördük siz, umarım bir şey yoktur?" sorusu yöneltilmesi üzerine Burak Sağyaşar, "Biraz yorgunuz, akşam oldu. Daha sonra konuşalım lütfen." yanıtını verdi.

  • Ünlü çift, daha sonra trafiğin açılması ile evlerinin yolunu tuttu.

  • "HANGİ MESLEĞİ SEÇER BİLMİYORUM"

    Öte yandan Hatice Şendil, daha önce, "Can da anne ve babası gibi oyuncu olur mu?" sorusuna "Hangi mesleği seçer bilmiyorum ama hümanist, duyarlı ve adaletli bir birey olması için elimden geleni yapıyorum." diye cevap vermişti.

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