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        Haberler Spor Diğer Boks Hatice Akbaş: Kadın boksu Türkiye'de altın çağını yaşıyor - Diğer Haberleri

        Hatice Akbaş: Kadın boksu Türkiye'de altın çağını yaşıyor

        Olimpiyat ikincisi milli boksör Hatice Akbaş, boksun Türkiye'de, özellikle kadınlarda önemli bir gelişim gösterdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:02 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:02
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        "Kadın boksu Türkiye'de altın çağını yaşıyor"
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        Hatice Akbaş, kadın boksunun Türkiye'deki gelişimini değerlendirdi.

        "Kadın boksu Türkiye'de altın çağını yaşıyor." diyen 23 yaşındaki sporcu, "Son olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında aldığımız madalyalar, kadın boksunun geldiği noktayı gösteriyor. İlk adımları atan büyüklerimize teşekkür ediyorum. Onların ardından biz geldik. Bizden sonra gelen arkadaşlarımız da bu başarıyı devam ettirecek." ifadelerini kullandı.

        Kadın boksuna olan ilginin artmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Hatice, "Yeni gelen sporcu kardeşlerimizin gözlerindeki istek ve azmi görüyorum. Onların da büyük başarılara ulaşacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

        "EN BÜYÜK MOTİVASYON KAYNAĞIM BABAM"

        Elde ettiği başarıların ardında ailesinin, özellikle de babasının büyük desteği olduğunu söyleyen Hatice Akbaş, "En büyük motivasyon kaynağım babam oldu. Küçüklüğümden beri yanımda. Beni o yetiştirdi. Ailemin desteği olmasa bu noktaya gelemezdim." değerlendirmesinde bulundu.

        Genç sporculara da mesaj gönderen Hatice, "Öncelikle hedef belirlemeliler. Hangi branşı yapmak istediklerine karar vermeleri çok önemli. Hedef, istek, azim ve hırs birleşince, başarı zaten gelir." diyerek sözlerini tamamladı.

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