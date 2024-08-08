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        Haberler Bilgi Spor Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta? Hatice Akbaş’ın Olimpiyat final maçı hangi kanalda?

        Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta? Hatice Akbaş'ın Olimpiyat final maçı hangi kanalda?

        Paris Olimpiyat Oyunlarında mücadele edecek olan milli boksör Hatice Akbaş'ın final maçı takvimi belli oldu. Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta altın madalya maçına çıkacak olan Hatice Akbaş 54 kiloda mücadele edecek. Peki Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta? Hatice Akbaş'ın Olimpiyat final maçı hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 13:36 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:36
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        • 1

          Hatice Akbaş final maçı için nefesler tutuldu. 2022’de Altın Madalya, 2023’te Bronz Madalya almaya hak kazanan Hatice Akbaş olimpiyat oyunlarında mücadele edecek. . Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazanan Akbaş, kariyerini Fenerbahçe’de sürdürüyor. İşte Hatice Akbaş final maçı tarihi ve saati

        • 2

          HATİCE AKBAŞ OLİMPİYAT FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

          Milli boksör Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'le Roland-Garros'ta altın madalya maçına çıkacak. Mücadele 8 Ağustos Perşembe günü saat 23.51’de başlayacak. Karşılaşmanın TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

        • 3

          HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

          24 Haziran 2001’de Malatya’nın Akçadağ ilçesinde doğan Hatice Akbaş, babası Kerem Akbaş’ın yönlendirmeleriyle 10 yaşında kick-boks ve muay thai branşlarıyla spora başladı.

          4 yıl hiçbir malzemesi olmadan sadece gölge boksu yaparak Türkiye ve Balkan şampiyonalarına katılan Akbaş, 2014’te boksa geçti. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazanan Akbaş, kariyerini Fenerbahçe’de sürdürüyor.

          HATİCE AKBAŞ BAŞARILARI

          2023 Avrupa Oyunları 54 kg Bronz Madalya

          2022 Akdeniz Oyunları 54 kg Altın Madalya

          2022 Dünya Şampiyonası 54 kg Altın Madalya

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