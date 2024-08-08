Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta? Hatice Akbaş'ın Olimpiyat final maçı hangi kanalda?

Hatice Akbaş final maçı için nefesler tutuldu. 2022’de Altın Madalya, 2023’te Bronz Madalya almaya hak kazanan Hatice Akbaş olimpiyat oyunlarında mücadele edecek. . Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazanan Akbaş, kariyerini Fenerbahçe’de sürdürüyor. İşte Hatice Akbaş final maçı tarihi ve saati