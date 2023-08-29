Hataysporlu Bertuğ Yıldırım Rennes yolunda! Dev bonservis...

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in "Yerli Haaland" lakabını taktığı ve geçtiğimiz ay sözleşmesini yenilediği Bertuğ Yıldırım, Fransa Ligi'ne transfer oluyor. Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in, genç golcüyü kadrosuna katmak için bordo-beyazlılarla anlaştığı belirtildi.

Bu transferden Hatayspor'un 5 Milyon Euro'nun üzerinde gelir elde edeceği öğrenilirken, 21 yaşındaki oyuncunun bu hafta içerisinde Fransa'ya gidip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Sarıyerspor'dan Hatayspor'a transfer olan Bertuğ, sözleşmesini geçtiğimiz aylarda yenilemişti. Bertuğ Yıldırım, Hatayspor ile çıktığı 37 karşılaşmada 6 gol ve 3 asist kaydetti.