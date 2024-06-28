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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor'un yeni başkanı Levent Mıstıkoğlu oldu - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor'un yeni başkanı Levent Mıstıkoğlu oldu

        Hatayspor'un kulüp başkanlığına Levent Mıstıkoğlu seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 19:37 Güncelleme: 28.06.2024 - 19:38
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        Hatayspor'un yeni başkanı belli oldu!
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        Süper Lig ekibi Hatayspor’un bugün gerçekleşen olağan genel kurulunda kulüp başkanlığına Levent Mıstıkoğlu seçildi.

        Antakya EXPO Salonu’nda gerçekleşen olağan genel kurulda Levent Mıstıkoğlu’nun yanı sıra Mehmet Şaşmaz da başkanlığa aday oldu. Salonda yapılan açık oylama sonucunda Levent Mıstıkoğlu, oy birliğiyle Hatayspor Kulübü’nün yeni başkanı seçildi. Ayrıca Hatayspor’un onursal başkanlığına da Recep Atakaş seçildi.

        LEVENT MISTIKOĞLU KİMDİR?

        1995 ile 2002 yılları arasında 20 ve 21. Dönem Anavatan Partisi Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği yaptı. Gazeteci Yasemin Mıstıkoğlu ile evli olan 1956 doğumlu olan Levent Mıstıkoğlu; 2 kız çocuğu babası.

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