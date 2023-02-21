Geçtiğimiz günlerde Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun ölümüyle sarsılan Hatayspor'a bir kötü haber de sportif direktör Taner Savut'tan geldi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalan Taner Savut'un hayatını kaybettiği açıklandı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin"