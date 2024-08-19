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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        Hatayspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Konyaspor'a mağlup olan Kasımpaşa, Hatay karşısında kazanarak galibiyetle tanışmak istiyor. Puansız Hatayspor da ilk puanlarını almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.08.2024 - 20:09 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:09
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        Hatayspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geliyor.

        STAT: Mersin Stadı

        HAKEM: Oğuzhan Çakır

        SAAT: 21.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui, Funsho, Joelson, Carlos.

        Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Sadık, Winck, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        Yeni sezona 3-2'lik TÜMOSAN Konyaspor yenilgisiyle başlayan Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u yenerek üç puanla tanışmak istiyor.

        İlk hafta Galatasaray'a İstanbul'da 2-1 mağlup olan Hatayspor da galibiyeti hedefliyor.

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        SAMİ UĞURLU CEZALI

        Konyaspor müsabakasında kırmızı kart gördüğü için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 7 maç ceza verilen Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Hatay deplasmanında görev yapamıyor.

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