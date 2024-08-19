Hatayspor-Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
Hatayspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Konyaspor'a mağlup olan Kasımpaşa, Hatay karşısında kazanarak galibiyetle tanışmak istiyor. Puansız Hatayspor da ilk puanlarını almayı hedefliyor.
Hatayspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geliyor.
STAT: Mersin Stadı
HAKEM: Oğuzhan Çakır
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 1
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Lamine, Rui, Funsho, Joelson, Carlos.
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Sadık, Winck, Yasin, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Yeni sezona 3-2'lik TÜMOSAN Konyaspor yenilgisiyle başlayan Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u yenerek üç puanla tanışmak istiyor.
İlk hafta Galatasaray'a İstanbul'da 2-1 mağlup olan Hatayspor da galibiyeti hedefliyor.
SAMİ UĞURLU CEZALI
Konyaspor müsabakasında kırmızı kart gördüğü için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 7 maç ceza verilen Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Hatay deplasmanında görev yapamıyor.