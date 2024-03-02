Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        72
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Hatayspor'a konuk oluyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler şampiyonluk mücadelesi verirken, Hatayspor, Volkan Demirel ile kümede kalma hesapları yapıyor. Zorlu mücadele öncesinde Hatayspor-Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 16:33 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hatayspor-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Puan kaybına tahammülü olmayan iki takımın mücadelesine sahne olacak Hatayspor-Fenerbahçe maçı Mersin Stadyumu’nda oynanacak. Zorlu karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, "Hatayspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Hatayspor-Fenerbahçe maçı 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

        • 3

          HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Hatayspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        • 4

          LİGDE 8. RANDEVU

          Süper Lig’de 4. sezonunu yaşayan Hatayspor ile Fenerbahçe, ligde 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1’i hükmen 6 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 17 gol atarken, Hatayspor ise 4 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-2’lik skorla kazanmıştı.

        • 5

          Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

          Livakovic

          Osayi

          Becao

          Çağlar

          Ferdi

          İsmail

          Fred

          Cengiz

          Szymanski

          Tadic

          Dzeko

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        İsmail Kartal'ın Hatayspor 11'i
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Umut oyun oynuyordu... Feci olay!
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!
        Kardeş katili film gibi takiple yakalandı!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Naci Görür ve Ahmet Ercan arasında İstanbul depremi polemiği!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        Yayın ihalesinde düğüm çözüldü!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Habertürk Anasayfa