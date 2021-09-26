STAT: Yeni Hatay Stadı

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

HATAYSPOR: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Ruben, Ayoub, Saba, Adama, Diouf

YEDEKLER: Abdullah, Eren, Simon, Burak Çamoğlu, Bülent, Emre, Muhammed, Sadık, Kamara, Saint-Louis

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

FENERBAHÇE: Altay, Kim, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammet, Valencia, Rossi, Berisha

YEDEKLER: Berke, Meyer, Mesut, Pelkas, Serdar Dursun, Osayi, Arda Aksoy, Crespo, Burak, Fatih Yiğit

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

CANLI ANLATIM...

Ligde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Fenerbahçe, 13 puan elde etti. Sarı-lacivertli takımla aynı galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları bulunan Hatayspor da ilk 6 haftalık süreçte hanesine 13 puan yazdırdı.

Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı ise sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.