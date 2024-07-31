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        Hatayspor, Burak Yılmaz ile sözleşme yeniledi

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 20:03 Güncelleme: 31.07.2024 - 20:03
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        Hatayspor, Burak Yılmaz'la uzattı!
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        Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, defans oyuncusu Recep Burak Yılmaz ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        2022 yılında Samsunspor'dan transfer olduğu Hatayspor’da 3 yıllık sözleşmesinin son yılına giren Burak Yılmaz ile 1+1 yıllık yeni anlaşma imzalandı. İmza törenine Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak da katıldı.

        İmza töreniyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada; "Futbolcumuz Burak Yılmaz, Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak’ın katıldığı imza töreniyle, kendisini 1+1 yıl daha renklerimize bağlayan imzayı attı. Burak Yılmaz’a yeniden hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

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