Hatayspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1 | MAÇ SONUCU
Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Massanga (2) ve Stranberg (P) kaydederken Fatih Karagümrük'ün tek golünü Lassagna attı
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Ev sahibinin golleri Massanga (2) ve Stranberg'ten (P) geldi. Fatih Karagümrük'ün golünü ise Lassagna kaydetti.
MAÇIN DAKİKALARI
25. dakikada ceza sahası dışından Bertolacci'nin ortasında penaltı noktasında topla buluşan Eysseric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
33. dakikada Emre Mor'un pasında sağ çaprazda topla buluşan ve ceza sahasına giren Rohden'in şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
39. dakikada Rivas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Strandberg meşin yuvarlağı ayağından açınca kaleci Sirigu, kalesinden çıkarak tehlikeyi önledi.
42. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Massanga Matondo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.