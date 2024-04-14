Hatayspor: 0 - İstanbulspor: 3 MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, Mersin'de Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenerek 10 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
68. dakikada Florian Loshaj, 71. dakikada Mendy Mamadou ve 87. dakikada Vefa Temel'in golleriyle İstanbulspor karşılaşmayı 3-0 kazandıç
Ligde 10 maç sonra kazanan İstanbulspor puanını 16'ya çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Hatayspor ise 33 puanda kaldı.
İstanbulspor, sezonun ilk yarısında Hatayspor'u 2-1 yenmişti.